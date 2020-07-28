شيرين عبد الوهاب ناعية طبيب الغلابة: "ربنا يكتر من أمثالك"

نعت المطربة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها بتويتر، طبيب الغلابة، الذي وافته المنية صباح الثلاثاء.

وكتبت شيرين: "ربنا يرحمك يا راجل يا طيب، ياللي أكيد كل اللي عملته في حياتك مكتوب في ميزان حسناتك، ربنا يكتر من أمثالك".

وتوفي صباح الثلاثاء، الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة، وذلك بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، ولم ينقل الى المستشفى.

والدكتور محمد مشالي، الشهير بـ"طبيب الغلابة" له عيادة في محافظة الغربية، يكشف فيها على مرضاه بتذكرة سعرها لا يتجاوز الـ10 جنيهات.