رئيس التحرير

محمود مسلم

شيرين عبد الوهاب ناعية طبيب الغلابة: "ربنا يكتر من أمثالك"

كتب:

ياسمين محمود
10:13 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
شيرين عبدالوهاب

شيرين عبدالوهاب

نعت المطربة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها بتويتر، طبيب الغلابة، الذي وافته المنية صباح الثلاثاء.

وكتبت شيرين: "ربنا يرحمك يا راجل يا طيب، ياللي أكيد كل اللي عملته في حياتك مكتوب في ميزان حسناتك، ربنا يكتر من أمثالك".

وتوفي صباح الثلاثاء، الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة، وذلك بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، ولم ينقل الى المستشفى.

والدكتور محمد مشالي، الشهير بـ"طبيب الغلابة" له عيادة في محافظة الغربية، يكشف فيها على مرضاه بتذكرة سعرها لا يتجاوز الـ10 جنيهات.

اقرأ المزيد:

متحدثة بريطانيا للشرق الأوسط تنعى طبيب الغلابة: نعزي مصر والعالم

تعرف على رسالة طبيب الغلابة إلى مدرب الزمالك

رواد السوشيال ميديا يودعون طبيب الغلابة: اللهم أرحمه كما كان رحيما بالفقراء

محافظة البحيرة: إطلاق اسم طبيب الغلابة على أحد المعالم بمسقط رأسه