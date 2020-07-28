برلمانية تتقدم باقتراح لإطلاق اسم "طبيب الغلابة" على إحدى قاعات "الطب"

تقدمت الدكتورة ماريان أمير عازر، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، بإطلاق اسم الدكتور محمد مشالي المعروف باسم "طبيب الغلابة"، على إحدى قاعات المحاضرات بكلية الطب جامعة القاهرة، التي تخرج فيها الطبيب الراحل، تخليدا لذكراه وعمله، وتحفيزا للطلبة الدارسين، لكي يتمثلوا بإنسانيته ومهنيته وأخلاقه الحميدة.

الدكتور محمد مشالي رحمه الله، توفي اليوم الموافق الثامن والعشرين من يوليو 2020، بعد مسيرة عطاء حافلة أفني فيها حياته لخدمة الفقراء بعلمه.

الجدير بالذكر، أن الدكتور محمد عبد الغفار مشالي، من مواليد البحيرة في عام 1944م، وقد تخرج من كلية طب القاهرة عام 1967م، ونجح في أن يسجل اسمه بحروف من نور في قلوب المصريين بعد أن أفنى حياته في خدمة الفقراء.