تكريم اسم طبيب الغلابة في عيد العلم المقبل بجامعة القاهرة

نعى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة ، الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة "، قائلا: "رحم الله الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة، والذي كان رمزًا حيًا للإنسانية، والعطاء دون مقابل، والرحمة بالآخرين".

وأضاف الخشت، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لقد أكرمه الله بعلم لم يبخل به، كما رزقه الله رحمة في قلبه جعلته ملاك رحمة للغلابة، ونذكره بالخير وندعو الله له بالرحمة والمغفرة، وسوف نقوم بتكريم اسمه في عيد العلم القادم بجامعة القاهرة إن شاء الله تعالى".