لاعب كرة سلة تركي: النساء التركيات يغتصبن في سجون أردوغان

قال أنس كانتر، لاعب كرة السلة التركي، من فلوريد، إنه عندما وصفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بهتلر هذا الزمان، كان لا يتحدث عن المحرقة التي حدثت لليهود، وهي أسوأ شيء في التاريخ، وإنما يتحدث عن نظام أردوغان، الذي ينتهك حقوق الإنسان، ويتعامل بعنصرية، ولديه نظام قمعي يعادي الأكراد في تركيا، ويضطهد العديد من الأكراد في سوريا.

وأضاف "كانتر"، خلال حواره عبر "سكايب"، مع برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم، أن أردوغان يضطهد المعلمين والصحفيين وأي شخص يعارضه، فهو شخص ديكتاتور قاسي ويجب معاقبته، مؤكدًا أن تركيا تُعد البلد الأول في العالم الآن التي لا يوجد بها حرية صحافة، وتضطهد الصحفيين والسياسيين.

وأشار لاعب كرة السلة التركي، إلى أن العديد من النساء الأتراك في السجون، وهناك العديد من التقارير والمنظمات تتحدث عن أن هؤلاء النساء يغتصبن في السجون التركية، موضحًا أن والده كان استاذ جامعي وشقيقته درست لـ6 أعوام بكلية الطب، وعاطلة عن العمل، وشقيقه لا يجد وظيفه حتى الآن لكونهم أقاربي، وكان عليهم أن يتبرأوا مني.

وتابع: "كان هذا أصعب يوم في حياته، حينما تم الضغط على أسرته ليتبروأ منه، ولكن الشرطة لم تصدقهم، واقتحموا منزلهم للتأكد من وجود وسيلة للتواصل معه، ولكن أمريكا ضغطت على أردوغان لإطلاق سراحهم، وفي الشهر الماضي تم إطلاق سراح والده بعد 7 سنوات من محاكمته".