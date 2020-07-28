السعودية: ضبط 244 مخالفا حاولوا التسلل للمشاعر المقدسة

أعلن المتحدث الرسمي للأمن العام بالسعودية، أن قوات أمن الحج تمكنت اليوم الثلاثاء، من ضبط 244 مخالفا توفرت الأدلة على قيامهم بالتهيئة للتسلل إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج بما يخالف الإجراءات النظامية الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح أن ذلك بالإشارة للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما سبق إعلانه عن التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا المستجد المختصة بموسم حج هذا العام 1441هـ.

وأهاب المتحدث الرسمي بكافة المواطنين والمقيمين الالتزام بتعليمات الحج، مؤكداً أن رجال الأمن يفرضون طوقاً أمنياً محكماً على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات وضبط مخالفيها وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).