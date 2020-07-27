صحفي سعودي: خسائر موسم الحج تصل لـ8 مليارات دولار

قال الصحفي السعودي ياسر رشيد، إن هذا العام سيشهد موسم حج اسثنائي في كل شيء، حيث كان الاتفاق على اختيار الحجاج بنسبة 30% من السعوديين الممارسين الصحيين ورجال الأمن الذين أصيبوا بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية وشفيوا؛ تكريمًا لهم.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc"، عبر شاشة "dmc"، أن الـ70% الأخرى ستكون للمقيمين على الأراضي السعودية من 160 دولة، وبدأ الناس يتوافدون، لافتًا إلى أنهم اتجهوا إلى العزل المؤسسي بمكة المكرمة، للاطمئنان على سلامتهم من الأمراض.

وأردف: "الحج سيبدأ يوم الأربعاء القادم لمدة 4 أيام وفقًا للاشتراطات الصحية التي أطلقتها المملكة للحفاظ على سلامة الحجاج، ولن يلمس أحد الكعبة عن طريق حاجز دائري حولها".

وواصل: "يدخل السعودية سنويًا ما يقارب 2.5 مليون حاج، وتحصل المملكة على ما يقارب من 8 مليارات دولار، ومن ثم فإن المملكة تأثرت من الإجراءات الاحترازية التي طبقتها.