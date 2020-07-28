وزير الزراعة: نصدر لـ166 دولة وقميص القطن المصري بآلاف الجنيهات

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تصدر منتجاتها الزراعية لـ166 دولة عالمية، والبرتقال المصري الأول عالميًا، كما أن البطاطس فى المرتبة الثانية، مضيفًا: "سمعة المنتج المصري بقيت حاجة تانية خالص".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن إجمالى الصادرات منذ أول يناير من العام الجاري، وصلت لـ3.7 مليون طن، رغم الأزمات العالمية وأزمة كورونا، ولكن هناك عمل مؤسسى ومتابعة، وإجراءات مصرية قوية، يثق فيها العالم.

وأوضح أن "مصر ودولتين فقط على مستوى العالم، هم من ينتجون القطن طويل التيلة، وكان بكميات كبيرة جدًا، قبل تدهور هذا القطاع من بعد 2014، وقميص القطن المصري فى دول العالم، يصل سعره لآلاف الجنيهات"، مشيرًا إلى أن مصر تستخدم معالجات مياه الصرف والأمطار، بتكلفة تصل إلى المليارات.