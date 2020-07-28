حريق محدود في محل بمنطقة حدائق القبة دون وقوع إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية، على حريق محدود في أحد المحلات في منطقة حدائق القبة، دون وقوع إصابات، وذلك بعد أن انتقلت 3 سيارات إطفاء، وتمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها لعقارات مجاورة.

وتلقت غرفة العمليات بنجدة القاهرة، بلاغا من الأهالي، بنشوب حريق في أحد المحلات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء، وتمكنت من محاصرة النيران، ولم تقع إصابات ولا خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.