رئيس التحرير

محمود مسلم

حريق محدود في محل بمنطقة حدائق القبة دون وقوع إصابات

كتب:

خالد فهمي
10:53 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
حريق

حريق

سيطر رجال الحماية المدنية، على حريق محدود في أحد المحلات في منطقة حدائق القبة، دون وقوع إصابات، وذلك بعد أن انتقلت 3 سيارات إطفاء، وتمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها لعقارات مجاورة.

وتلقت غرفة العمليات بنجدة القاهرة، بلاغا من الأهالي، بنشوب حريق في أحد المحلات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء، وتمكنت من محاصرة النيران، ولم تقع إصابات ولا خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

اقرأ المزيد:

السيطرة على حريق شب بـ3 مطاعم صغيرة في أرمنت جنوب الأقصر

إجلاء أكثر من 900 شخص إثر نشوب حريق في سجن للنساء بروسيا

"سعيد" الفلسطيني أنقذ مسجدا من حريق المستوطنين: اتبنى بدعوة مني لربنا

صور.. حريق في مصنع بأكتوبر والدفع بـ6 سيارات إطفاء