السيطرة على حريق شب بـ3 مطاعم صغيرة في أرمنت جنوب الأقصر

تمكن رجال الحماية المدنية بمدينة أرمنت، محافظة الأقصر، اليوم، في السيطرة على حريق محدود، نشب داخل 3 مطاعم صغيرة ملاصقة لبعضها، بشارع السوق بوسط منطقة أرمنت الوابورات، ما أسفر عن إصابة أحد العمال، ونقله لمستشفى أرمنت المركز لتلقى العلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية حسب شهود العيان، بدأت باشتعال النيران فى أحد أسطوانات البوتاجاز بمطعم بمنطقة سوق أرمنت الوابورات، ما أدى لاندلاع النيران، وانتقالها لمطعمين صغيرين بجواره تقدم المأكولات السريعة والشعبية، وعلى الفور جرى إبلاغ رجال الإطفاء ومركز شرطة أرمنت بالواقعة.

وعلى الفور حضرت سيارتي إطفاء لموقع الحريق، وجرى التدخل للسيطرة على النيران، قبيل امتدادها للمحلات المجاورة، ونجح رجال الحماية المدنية، في السيطرة على الحريق، وتبين أنه أسفر عن إصابة أحد العمال بحروق طفيفة، وجرى نقله لمستشفى أرمنت المركزي لتلقي العلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.