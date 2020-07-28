زينة تكشف تطورات الحالة الصحية لشقيقتها "نسرين"

أعلنت الفنانة زينة عبر "انستجرام" تحسن الحالة الصحية لشقيقتها نسرين، ونشرت زينة صورة تجمعها بالفريق الطبي المعالج لشقيقتها وعلقت، قائلة "الحمد لله أولا وأخيرا وبشكر ربنا أولا ثم بشكركم من قلبي.. الطاقم الطبي وعلي رأسهم العالم أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالقصر العيني الدكتور المحترم عمرو صفوت والدكتورة صافي والدكتور المحترم ومدير المستشفي أستاذ التخدير د. هشام".

وأضافت زينة: "شكرا بجد على انقاذ حياة أختي ربنا يكرمكم شكرًا كمان لبسمة ممرضة العناية المركزة وجميع طاقم التمريض ادعولها ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة لولادها ولينا ياااااااااارب".

وتعرضت نسرين رضا شقيقة الفنانة زينة، إلى وعكة صحية حادة، نقلت إثرها إلى أحد المستشفيات، لتلقي العلاج اللازم.

وعانت "نسرين" من نزيف في المخ، حيث داهمتها الآلام منذ فترة دون أن تعرف سببًا واضحًا لهذا الألم حتى جرى اكتشاف الأمر بعد زيادة الأعراض، ووضعت تحت الملاحظة في العناية المركزة، للاطمئنان عليها.