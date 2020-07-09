أحمد عز يبدأ جولة قضائية جديدة ضد زينة بسبب مصاريف "التوأم" الدراسية

جولة قضائية جديدة بين أحمد عز وزينة، تشهدها المحاكم، خلال الشهر الجاري، بعدما تقدم المحامي أشرف عبد العزيز، وكيلًا عن الفنان أحمد عز، باستئنافين على الحكمين الصادرين من محكمة الأسرة بمدينة نصر، والذي يقضي أولهما برفض دعوى أقامها عز، ويطلب فيها نقل توأم "زينة" لمدرسة أخرى، أقل في المصاريف من المدرسة الدولية المقيدين فيها حاليا، كما تضمن الحكم الثاني إلزام عز بدفع مبلغ 900 ألف جنيه مصاريف مدرسية للتوأم.

وتقدم المحامي "عبد العزيز" بالاستئنافين في الموعد القانوني المحدد للتقديم، ومن المقرر أن تحدد المحكمة موعدا، خلال الشهر الجاري، لنظر الاستئنافين، كل على حدة، وتكون الاحتمالات هو تأييد الأحكام أو الغائها.

يُشار إلى أن محكمة أسرة مدينة نصر، قضت في مايو الماضي، بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع مصاريف مدرسية سنوية للتوأم زين الدين وعز الدين، بقيمة 900 ألف جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامتها الفنانة زينة، في يناير الماضي، وطالبت فيها بإلزام "عز" بدفع المبلغ المذكور كمصاريف توأمها المقيدين بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة.

وفي يونيو الماضي، قضت المحكمة برفض الدعوى رقم 5180 لسنة 2019، المقامة من أحمد عز، وطلب فيها بنقل التوأم عز الدين وزين الدين لمدرسة جديدة، وهي المدرسة نفسها الملحق بها طفلتي شقيقة زينة، كونها أقل في المصروفات من المدرسة الدولية المقيدين بها حاليا، ويعد هذا الاستئناف هو أول تحرك قضائي من المحامي أشرف عبدالعزيز، ضد "زينة"، بصفته محامي الفنان أحمد عز.

وكانت الجولة الماضية، قد انتهت بانتصار لـ"عز"، حيث قضت محكمة جنح العلمين، يوم 9 يونيو الماضي، بمعاقبة شقيقي زينة بالحبس والغرامة، لإدانتهما بالتعدي عليه، فيما قضت المحكمة ببراءة عز مما نسب إليه من اتهامات بالتعدي عليهما.

وترجع وقائع القضية لشهر أغسطس العام الماضي، عندما شهد أحد الفنادق بمنطقة الساحل الشمالي بمحافظة مطروح تبادلا للسباب بين الطرفين، وحرر أحمد عز محضرا في شرطة السياحة اتهم فيها شقيقة زينة بسبه وقذفه أثناء جلوسه بالفندق وأدلى بأقواله في النيابة آنذاك، وحررت شقيقة زينة أيضا محضرا اتهمت فيه "عز" بالسب والقذف وقدم كل منهما أدلته للنيابة أثناء التحقيق معهما وأخلت النيابة سبيلهما واستمرت التحقيقات حتى انتهت إلى قرار إحالتهما للمحاكمة، والتي أدانت شقيقي "زينة" وبرأت "عز".