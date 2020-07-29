طلاب "الدبلومات" يشكون من أسئلة الرياضيات: "طويلة وغير مباشرة"

اشتكى بعض طلاب الدبلوم الصناعى المهنى من صعوبة امتحان مادة «الرياضيات»، الذى استمر ساعتين ونصف الساعة بدءاً من 10 صباحاً حتى الثانية عشرة والنصف ظهراً، مؤكدين أن بعض أسئلته «معقدة» ومن خارج المنهج، بينما أدى طلاب الدبلوم التجارى اختبار «الإنجليزى»، الذى تضمن أسئلة صعبة وأخرى من الجزء الملغى من المنهج -حسب حديثهم- موضحين أن عدم ذهابهم للمدرسة بسبب أزمة «كورونا» أثر عليهم بالسلب فى حل الامتحانات.

وقالت «هدير مصطفى»، طالبة بمدرسة الميدان الثانوية الصناعية بنات، إن «امتحان الرياضيات جاء على عكس الامتحانات السابقة، إذ احتوت بعض أسئلته على نقاط غير مفهومة وتحتاج إلى تركيز»، لافتة إلى أن «الوقت غير كافٍ لحل الأسئلة»، مضيفة: «الامتحان ماكنش كويس على عكس العربى والفيزياء، فيه مسائل صعبة، وما أخدتهاش قبل كده، ولما سألت المدرس بعد ما خلصت، قال لى إن فيه أسئلة هتتلغى لأنها من الجزء الملغى».

وقال «يوسف محمد»، طالب بشعبة القانون بمدرسة الجيزة الفنية المتقدمة التجارية، إن «امتحان الإنجليزى أسئلته صعبة، إذ شمل بعضها كلمات من خارج المنهج، ما صعّب عليه إجابتها - بحسب حديثه: «إحنا ماكناش بنروح المدرسة ومفيش دروس، اعتمادنا على الملازم اللى المدرسين بيعملوها، ولأن فيه نقط مكناش فاهمينها وإحنا بنذاكر، معرفناش نحلّها فى الامتحان»، مشيراً إلى أن الاختبار كان طويلاً وبه نقاط غير مفهومة، ما اضطره إلى تركها وأجاب عن الأسئلة القليلة التى يعرف إجابتها فقط.