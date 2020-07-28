تعليم الأقصر تؤكد انتظام امتحانات الدبلومات الفنية

أكد الدكتور عبداللطيف عمران، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم، انتظام أعمال امتحانات الدور الأول لطلاب الدبلومات الفنية بالمحافظة، دون أي مشكلات، مشيرًا إلى أنه لم يرد لغرفة عمليات المديرية والإدارات التعليمية، دون أي شكاوى أو تجاوزات.

وأشار عمران، إلى أن عدد 10881 طالب بالتعليم الفني، يؤدون امتحان شهادة الدبلومات الفنية في 55 لجنة، ابتداءً من الأحد الماضي، وبدأت الامتحانات بمواد الاقتصاد للتعليم التجاري، والآفات الزراعية للتعليم الزراعي والرياضيات للتعليم الصناعي، وتستمر الامتحانات حتى الخميس 13 أغسطس.

ولفت مدير تعليم الأقصر، إلى أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء اللجان، للتأكيد على جميع التعليمات الخاصة بالامتحان، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة، للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.