نجل "طبيب الغلابة": والدي لم يشتكي من أي مرض وآمن بحق الناس في العلاج

قال وليد مشالي، نجل "طبيب الغلابة" الراحل الدكتور محمد مشالي، إن والده توفي في تمام الساعة 2 صباح الثلاثاء، وتمت الدفنة ظهر نفس اليوم، مؤكدا أنه تماشيا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لم تقم العائلة أي عزاء سوى على المقابر، قائلا "والدي طول عمره كان قلبه على الناس الغلابة وكان ممكن ياخد منهم كشف بسيط ويرى أن الناس لها حق في العلاج وهذه كانت مساهمته للناس الغلابة".

وأضاف "مشالي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، أن والده لم يعاني من أي مرض، "لكن منذ حوالي شهرين حدث له هبوط وكان كويس والموضوع اتكرر تاني وأول امبارح رجع عادي في معاده الساعة 12 مساءاً لأنه بينزل الصبح الساعة 10 ونظرا لأنه أتأخر في النوم منزلش للعيادة وده على غير عادته لأنه عمره ما بياخد أجازات حتى يوم الجمعة والأعياد فكان هذا غريب حتى نفذ أمر الله".

وتابع، أنه لن يكمل أحد من أبناء الدكتور مشالي مسيرته الطبية، مضيفا "إحنا 2 مهندسين ومحاسب وللأسف لن يكمل أحد مسيرته"، مؤكدا أن أحساسه الشخصي أنه لم يقدم كثيرا، "تربينا منذ الصغر على أن أجره قليل في مقابل أن الناس تدعيله، ومع ذلك مكناش محتاجين حاجة خالص ووالدي كان مكفينا من كل حاجة".