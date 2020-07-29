بثلاثة دويتوهات.. بلقيس تعلن عودة نشاطها الفني بعد جائحة كورونا

أعلنت المطربة بلقيس، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "توتير"، عودتها مرة أخرى لنشاطها الفني بعد توقفها فترة بسبب كورونا.

وكتبت بلقيس: "سلسلة أعمال عربية فنية قادمة في الطريق بعد أشهر متواصلة من العمل وتقريبا فيه أشياء كانت مستحيلة بسبب ظروف كورونا ولكن التفكير خارج الصندوق لا يوقفه شئ إن شاء الله.. يا ترى وين راح تكون المحطة الأولى اكتبوا توقعاتكم من التيزرات".

وقد أعلن الملحن فايز السعيد، منذ أيام عودة المطربة بلقيس بثلاث دويتوهات غنائية أولهم دويتو مع كاظم الساهر من كلمات الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وألحانه، وقد تم تسجيلها منذ أربع سنوات ولكن لم يسمعها أحد حتى الآن، ومن المقرر أن يتم طرحها الفترة المقبلة، وسجلت أيضا دويتو غنائي يجمعها بصابر الرباعي وآخر بحسين الجسمي.