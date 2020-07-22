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فيديو.. فايز السعيد يعلن عودة كاظم الساهر إلى الساحة الغنائية بـ دويتو مع بلقيس

الأغنية تم تسجيلها من 4 سنوات

كتب:

ياسمين محمود
03:55 ص | الأربعاء 22 يوليو 2020
كاظم الساهر

كاظم الساهر

أعلن المطرب والملحن فايز السعيد، عبر برنامج "ET بالعربي"، عن عوده المطرب كاظم الساهر بدويتو غنائي بمشاركة المطربة بلقيس.

وقال "السعيد"، إن الأغنية من كلمات الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وألحانه، وقد تم تسجيلها منذ أربع سنوات ولكن لم يسمعها حتى الآن ومن المقرر أن يتم طرحها الفتره المقبلة، مشيرا أن الأغنية لون غنائي كلاسيكي جديد مختلف سيحبه الجمهور.

وأضاف "السعيد"، أن المطربة "بلقيس" سجلت أيضا دويتو غنائي يجمعها بصابر الرباعي وآخر بحسين الجسمي.

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