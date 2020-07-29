شريف عامر: أنا هطلع أجازة.. والكمامة لا تزال في جيبي

أخرج الإعلامي شريف عامر كمامة من جيبه على الهواء أثناء تقديمه حلقة الثلاثاء من برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر" معلقًا: "الكمامة لا تزال في جيبي".

وقال عامر: "أنا قولت لحضراتكم أني هطلع أجازة صحيح ومش هتشرف أني أقابل حضراتكم بشكل منتظم"، متذكرًا أعداد الإصابات قبل عيد الفطر الماضي: "لكن فاكرين الموقف قبل العيد الصغير كان إيه أيام رمضان وأيام العيد الصغير وفاكرين القلق اللي كنا قلقانينه لما لقينا الأمور بتطلع بالمئات والمسألة من 500 لـ700 لـ1000، وأحنا النهاردة واصلين لمستوى مختلف".

وأضاف: "الحمد لله أن الأعداد بتقل بس السر في الكمامة وأنا بكرر وممكن تشوف الكلام ده قولته قبل كدة الأسبوع اللي فات واللي قابله عشان فيه ناس ابتدت تقلعها وابتدت تتعامل عادي وهو ده الحل الوحيد الكمامة واللقاحات".

وأشار أن شركة جوجل التي تعتبر من أكبر الشركات العالمية قررت مد سياسة العمل من المنزل على مستوى العالم لموظفينها حتى شهر يوليو 2021.

وتابع: "اللقاحات بيتم العمل عليها وأمبارح كانت أكبر مرحلة اختبار جماعي لـ30 ألف متطوع في الولايات المتحدة الأمريكية لكن كل ده لايغني عن الكمامة ووجودها خلال أيام العيد، متتخلوش عن الحاجة الأكيدة اللي الواحد عارفها عشان الأرقام تفضل تنزل".