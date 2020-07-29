راندا البحيري تعلن تفاصيل فيلمها الجديد "ساحر النساء"

أعلنت الفنانة راندا البحيري عن فيلمها الجديد "ساحر النساء"، والذي يشاركها البطولة فيه الفنان محمد سليمان.

وكتبت "راندا" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لكل اللي سألني عن الأفلام اللي بصورها حاليا وكذا صحفي مشكورين عايزين يعرفوا إيه الفيلم اللي هو بطولتي أنا ومحمد سليمان اسمه ساحر النساء كذا حد مفهمش الاسم وعايزين يعرفوا الفيلم عبارة عن إيه أو مين بيخرجه".

وأضافت: "الفيلم رومانسي إنتاج وإخراج أحمد عياد الرشيدي، تأليف محمد مكي وأحمد عياد، ومدير إدارة إنتاج الشركة الأستاذ عوض ماهر، والأساتذة اللي علي راسي من ممثلين وفنيين طبعا مش هعرف اكتب الأسماء كلها هنا بس أنا بحترمهم كلهم وبحبهم كلهم وكانت تجربة ممتعة فاضل كام يوم تصوير وننتهي من الفيلم، ادعولنا أرجوكم".