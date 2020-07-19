راندا البحيري تنشر بوستر فيلم الحوت الأزرق: قريبا بدور العرض

تنتظر الفنانة راندا البحيري، عرض فيلمها الجديد والذي يحمل اسم الحوت الأزرق، والذي يعد التجربة الأولى في الإخراج للفنان علاء مرسي.

ونشرت راندا البحيري، عبر حسابها على موقع انستجرام، بوستر دعائي للفيلم، مصحوبة بتعليق منها بقولها "قريبًا بدورالعرض وعلى منصات السينما، فيلم الحوت الأزرق، إنتاج و إخراج الأستاذ علاء مرسي".

فيلم الحوت الأزرق، تأليف حسام الدين، ومن إخراج الفنان علاء مرسي، وتصدرت صورة راندا البحيري بوستر الفيلم، التي ذكرت في تصريحاتها الصحفية أن الفيلم له علاقة بلعبة الحوت الأزرق القاتلة، وإسقاطها على بعض المشكلات بالمجتمع، وتجسد من خلاله شخصية فتاة تعاني من مشاكل نفسية تسبب التوتر في علاقتها بمن حولها.

وهنأ الفنان سامح حسين، راندا البحيري، على الفيلم الجديد، بقوله "ألف مبروك للحبايب".