التعليم تعلن الانتهاء من تصحيح جميع أوراق امتحانات الثانوية العامة

وجه الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، ونائب وزير التربية والتعليم، الشكر والتقدير لكل مصححي أوراق امتحانات طلاب الثانوية العامة، معلنًا الانتهاء من تصحيح جميع أوراق الامتحانات في مختلف المواد، وذلك عبر تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال "حجازي"، خلال التدوينة: "زملائي مقدري درجات الثانوية العامة، أتقدم إليكم اليوم وبكل فخر واعتزاز بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما قدمتموه من ملحمة جديدة، فقد أثبتم ما اقتنعت به دائما، أن انحيازكم الأول هو للوطن، وأنكم أصحاب رسالة تصرون على تأديتها مهما كانت الظروف والمعوقات".

وتابع: "بفضلكم وبفضل شجاعتكم تم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات طلابنا الأعزاء، مستقبل مصر، وتفانيكم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بإعطاء كل ذي حق حقه، وأعرب عن تقديري لجهودكم الكبيرة، وخالص أمنياتي بسلامة وصولكم سالمين لأسركم. حفظكم الله وحفظ الوطن. تحيا مصر".