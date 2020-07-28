وكيل تعليم دمياط يتفقد كنترول التعليم الصناعي ولجنة الإدارة

تفقد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مقر لجنة النظام والمراقبة للمدارس الثانوية الصناعية "نظام الثلاث سنوات" بمدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية، ولجنة الإدارة بمدرسة الثانوية التجارية.

وتابع وكيل الوزارة منظومة العمل بالكنترول ولجنة الإدارة، مطمئنا على سير العمل والذي يبدأ من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساءا يوميا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات وترك مسافات بين العاملين بالكنترول، في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وقال أحمد عبدالله وكيل كنترول قطاع دمياط، إنه تجرى حاليًا الأعمال الخاصة بالفرز والترقيم والتظريف لإجابات الطلاب في المحافظات الثلاث، وتستمر بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، فيما تبدأ أعمال التصحيح ورصد الدرجات عقب انتهاء الإجازة وبالتوازي مع أعمال الامتحانات التحريرية التي انطلقت مطلع الأسبوع الحالي وتُختتم فى 13 أغسطس المقبل.