"التعليم": نحارب الدروس الخصوصية ونعتبرها قضية "حياة أو موت"

قالت الدكتور بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، إن الدولة تحارب الدروس الخصوصية على قدم وساق، وتعتبر القضية "حياة أو موت" من أجل تغيير ثقافة المجتمع الخاطئة والسلبية.

وأضافت "كشك"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "زمان من كان يأخذ دروسًا خصوصية كان يختبيء لأنها شهادة ضعف، أما الآن أولياء الأمور يفتخرون أنهم يعطون دروس خصوصية لأبنائهم عند المدارس الفلاني، وده بيدل على إن الآية اتعكست وهذا أمر غير صحيح ويجب التصدي له".

وتابعت وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، أن المحافظة قررت وقف أي مدرس عن العمل حال ضبطه داخل مراكز الدروس الخصوصية، لمحاربة هذه الظاهرة، كونه خروج عن مقتضى العمل الوظيفي.

ولفتت وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، إلى أن هناك إقبال كبير من المدرسين على إعطاء دروس تقوية للطلاب بالتعاون مع الإدارة التعليمية.