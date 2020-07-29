قطاع الأعمال: ندرس تصفية بعض المصانع الخاسرة وتعويض العمال

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن شركة النصر للسيارات ستكون جاهزة لإنتاج أول سيارة كهربائية بالتعاون مع الجانب الصيني خلال عام واحد وتحديدا في الربع الأخير من 2021.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كلمت السفير الصيني أمس والشركة أول أمس وبقالنا شهر في الدراسات الأخيرة، وبإذن الله تنتهي آخر سبتمبر ودي الدراسات النهائية بالأسعار بكل حاجة علشان إذا انبسطنا من النتيجة بإذن الله نبتدي نجهز المصنع ويكون الإنتاج جاهز في الربع الآخير من 2021.. في ظرف سنة بإذن الله".

وأكد أن الجانب الصيني مهتم جدا بمفاوضات الشراكة مع النصر للسيارات، مشيرا إلى أن وفدا من قطاع الأعمال العام زار الصين في سبتمبر الماضي، وأتى وفد من هناك لدراسة مصنع النصر، إلا أن جائحة كورونا أدت إلى تعطل المفاوضات مؤقتا نظرا لأن الشركة الصينية التي ستتعاون مع "النصر" تتواجد في بؤرة وباء كورونا في الصين بمقاطعة ووهان، وأغلقت مصنعها نحو 3 شهور ونصف الشهر.

وأشار أن الوزارة تدرس بالفعل تصفية بعض المصانع الخاسرة على أن يتم تعويض العاملين مؤكدًا أن التصفية ستكون في حدود مصنعين فقط والتعويض للعاملين سيكون بما يليق بهم.