وزير قطاع الأعمال: تكهين نصف ماكينات مصانع الغزل واستبدالها بأخرى

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن العمل يتم حاليا على تطوير 23 مصنعا للغزل والنسيج يتم دمجهم في 9 مصانع، وما يحدث من تطوير لمصانع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية طفرة ونقلة نوعية للصناعة في مصر وللقطن المصري، موضحًا أن نصف الماكينات بمصانع الغزل والنسيج سيتم تكهينها واستبدالها بأخرى حديثة.

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن التكنولوجيا حاضرة بقوة في المصانع الحديثة، كما أن العمل يتم حاليا على مصنع بالمحلة سيكون الأكبر على مستوى العالم في الغزل والنسيج.

وتابع: "نعمل على تحسين القطن المصري، وهناك نقلة نوعية للقطن والغزل والنسيج المصري، وتطوير مصانع الغزل والنسيج يساعدنا على حسن استغلال القطن المصري، وسيتم تدريب العمال على الماكينات الجديدة في المصانع".