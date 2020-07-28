وزير قطاع الأعمال: افتتاح أكبر مصنع للغزل في العالم سبتمبر 2021 بالمحلة

أكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه جارٍ تنفيذ أكبر مصنع للغزل في العالم، ومن المتوقع افتتاحه في مدينة المحلة سبتمبر 2021، كما أن هناك 23 شركة للغزل والنسيج و3 شركات للمحالج يتم تطويرها بالكامل بتكلفة نحو 21 مليار جنيه، موضحًا أن المصانع التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في مدينة الروبيكي الصناعية تمثل 8% من طاقة المشروع الكبير.

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن مشروعات التي تم افتتاحها اليوم تُعد بروفة لمشروع أكبر لتطوير قطاع الغزل والنسيج، موضحًا أن آخر مصنع سيتم تنفيذه ضمن هذا المشروع خلال النصف الأول من 2022.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن قطاع الغزل والنسيج من القطاعات كثيفة العاملة، ويعمل به 7 ملايين مواطن، وهو من أهم الصناعات التحويلة لها امتداد في قطاع الزراعة.