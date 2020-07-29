"المرور" ترفع آثار حادث تفحم سيارة على الطريق الدائري

رفعت الإدارة العامة للمرور آثار حادث احتراق سيارة ملاكي على الطريق الدائري باتجاه مدينة أكتوبر - المريوطية، ما أسفر عن تفحمها بالكامل، وتسيير حركة المرور بعد حدوث اختناق مروري نتيجة الحادث، كما أجرت الاجهزة الأمنية المعانية المبدئية للسيارة؛ لتحديد سبب اندلاع النيران بها.

كانت الواقعة بدأت بتلقي غرفة عمليات النجدة في الجيزة بلاغًا بنشوب حريق بسيارة ملاكي "ماركة كيا"، على الطريق الدائري، وانتقلت سيارة الشرطة وسيارة إطفاء إلى مكان الحادث، ونجحت في السيطرة على الحريق الذي تسبب في كثافات مرورية على الطريق الدائري.