صابرين تحذر المتنمرين: لقد أعذر من أنذر

هددت الفنانة صابرين، باتخاذ كل الإجراءات ضد كل من توسل له نفسه بالتطاول عليها والإساءة إليها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت الفنانة صابرين، عبر حسابها على موقع انستجرام، قائلة: أي حد هيكتب أي كلمة فيها إساءة أو تنمر هعمل تصرف مش لصالحه.

وأضافت الفنانة صابرين، بقولها "من هذه اللحظة، قد أعذر من أنذر"، الأمر الذي أدى إلى تفاعل عدد من النجوم معها، وتأييد الفنان مجدي كامل لها، بقوله "عندك حق".

وكان مجموعة من الفنانات قد قررن خلال الفترة الماضية الدفاع عن أنفسهن في حال تعرضهن للتحرش أو الإيذاء النفسي من المعجبين، من خلال تسجيل محاضر ضدهم، وكان آخرهن الفنانة إنجي وجدان التي تعرضت لموقف مع معجبة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لترد عليها إنجي كاتبة: "انتي غريبة جدا عاملالي فولو عشان تشتمي وخلاص، ربنا يشفيكي، وعلى فكرة أنا هعملك محضر سب وقذف"، إلا أن المتابعة قامت بعمل حظر لإنجي، لتعلق الأخيرة كاتبة: "دخت شتمتني ولما قولتلها هعملك محضر عملتلي بلوك، بس هي مش فاهمة إنها عادي تتجاب من بيتها".

وقررت الفنانة رانيا يوسف، فضح المتحرشين الذي يدخلون على صفحتها على انستجرام وإرسال رسائل تحمل الكثير من الإهانة والتحرش، مشيرة إلى أنها أصيبت بحالة ذهول من الأخلاق التي وجدتها منذ أن قامت بفتح صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.