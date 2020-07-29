فيلم رانيا يوسف يحقق 195 جنيها إيرادات

حقق فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة الفنان تامر حسني 14 ألفا و300 جنيه، أمس، متفوقا على فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، بطولة الفنان محمد إمام، الذي حصد 10 آلاف و305 جنيهات.

ووفقا لبيان صادر من الموزع محمود الدفراوي، حقق فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، 728 جنيها، فيما حقق فيلم "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات وبطولة خالد الصاوي ورانيا يوسف 195 جنيه.

يذكر أن الحكومة أعادت تشغيل دور العرض السينمائي بـ25% من طاقتها الاستيعابية، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.