حماية المستهلك: "اشتري المصري" مبادرة عبقرية وتلبي احتياجات الجميع

قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن عددا كبيرا من الصفحات، أعلنت أسعار منتجاتها التي تبيعها، بعد تطبيق قانون حماية المستهلك.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن حماية المستهلك، سلوك تفاعلي، ويعرف المستهلك بحقه، وفي حالة وجود مخالفة، يجب إبلاغنا على الخط الساخن 19588، التي نتعامل معها، من خلال المرصد الإعلامي، ونبدأ باتخاذ الإجراءات القانونية، ونحيلها للنيابة.

وأضاف فرج، أن المستهلك يستطيع التقدم بشكواه عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالجهاز، ويتابع الشكوى وما حدث فيها، وتقدم عن طريق الموبايل "أبليكشن"، على جوجل بلاي، ويستطيع تقديم الشكوى أيضا، عن طريق الرقم 01281661880.

وتابع: أنه خلال الفترة الماضية، جرى ضبط كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك، وصلت إلى 58 طن على مستوى 17 محافظة، مؤكدا أننا نعمل خلال فترة عيد الأضحى، وهناك تجربة جديدة بوجود تمركزات في بعض الميادين في القاهرة الكبرى والإسكندرية، وسيجري وضع سيارات، والإعلان عن أرقامهم، لمساعدة المستهلكين في حالة وجود أي مخالفات، يتم إبلاغهم ويتحركوا لاتخاذ الإجراء القانوني ضد المخالفين.

واستكمل، أن مبادرة "اشتري المصري أو تشجيع المنتج المحلي" لدعم المستهلك المصري، مبادرة عبقرية، ستساعد المستهلك المصري في تلبية كل احتياجاته ومنزله، وتجهيز أولاده، وأن هذه المبادرة تشجع المصري على أن يبدأ تلبية احتياجاته بالخصم المتاح له.