  "الأطباء العرب": "طبيب الغلابة" سيبقى رمزا للإنسانية

نعى اتحاد الأطباء العرب الدكتور محمد مشالي، المُلقب بـ"طبيب الغلابة"، الذي توفى أمس الأول عن عمر ناهز 76 عاما، بعد أن قضى سنوات عديدة في خدمة الفقراء، ورعاية غير القادرين من المرضى.

وقال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب في بيان أصدره اليوم : إن طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، قدم القدوة وضرب أروع المثل في الإنسانية، والاخلاص لمهنة الطب، ورعاية غير القادرين من المرضى.

وأكد أن "الدكتور مشالي سوف يبقى رمزا للعطاء والمحبة والإنسانية"، داعياً الأطباء للاقتداء به و وضع ظروف المرضي دائماً نصب أعينهم.

وأعرب اتحاد الأطباء العرب عن خالص تعازيه لأسرته ومحبيه، داعيا الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يتقبله في الصالحين وأن يسكنه مع الأبرار والشهداء.

وأثارت وفاة "طبيب الغلابة" في مصر، حزنا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر رواد تلك المواقع عن حزنهم لوفاته، بعد أن نذر نفسه لخدمة الفقراء، حيث كان يتقاضى مقابلاً لا يكاد يذكر لإجراء الكشف أو بدون مقابل على الإطلاق في معظم الحالات فضلاً عن توفيره للعلاج في أحيانٍ كثيرة .