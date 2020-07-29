فيديو.. تصوير كليب "مش راح نختلف" لديانا حداد "دون علمها"

طرحت المطربة اللبنانية ديانا حداد أحدث أغنياتها المنفردة المصورة التي تحمل عنوان "مش راح نختلف" من إخراج نهلة الفهد، وكلمات علي المولى وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ.

وتقول كلمات الأغنية:-

مش راح نختلف اعملنا اللي علينا

كرامة هالعشق اتنيناتنا ضحيّنا

أنا ضحيتّلك وبحكي ضميري

وانت كمان ضحّيت فيي..

يذكر أن عملية إخراج الكليب شكّل مفاجأة للفنانة ديانا حداد، التي لم تكن تعلم به، حيث قامت المخرجة نهلة الفهد بالتعاون مع إدارة أعمالها، على تنفيذ المونتاج دون علمها من فيديوهات مصورة من إحدى رحلتها مع ديانا إلى العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدة سعادتها بهذه المفاجأة السارة والجميلة لها ولجمهورها الكبير في الخليج والوطن العربي الذي ينتظر منها المفاجآت أيضاً.

وقالت ديانا في بيان: "لم أكن أعلم أن الصور التي تصورها لي أختي وصديقتي نهلة الفهد، خلال رحلتنا إلى باريس، من أجل استخدامها في هذه الأغنية، فعلا فاجأتني هي وإدارة أعمالي بهذا الكليب".

وأوضحت ديانا حداد أن الأغنية تحمل اللون اللبناني وهي من الأغنيات القريبة إلى قلبها لما تحمله من أسلوب وكلمات مختلفة ولحنا جميلا جددت التعاون بها مع الملحن فضل سليمان والموزع عمر صباغ، حيث قامت بتسجيلها وتنفيذها ما بين دبي وبيروت.

هذا وقد عرض الكليب بشكل حصري عبر قناة روتانا في موقع "اليوتيوب" إلى جانب موقع "ديزير" المتخصص بعرض الأغاني والفيديوهات العربية والعالمية، وعبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وهي من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات.