 الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا في نابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات في الضفة طالت 25 مواطنا تركزت في محافظة نابلس، وشابا من قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وقال نادي الأسير، في بيان نشرتة وكالة أنباء فلسطين "وفا"، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 12 مواطنا من محافظة نابلس بينهم أسرى محررون وهم: خالد أبو السعود، وفؤاد فواز حنني، ونبيل كامل دبابسة، ومحمد عماد جناجرة، وفارس رشيد حشايكة، وحمزة عبد الله ياسين، ومعاذ موسى، وباسم العتبة، وعلاء الشبيري، وعاصم بشكار وشقيقه إسلام، وعلاء فطاير.

وأضاف البيان، أن الاحتلال اعتقل من القدس المرابطة هنادي الحلواني، إضافة إلى مواطنين جرى اعتقالهما من بلدة عناتا، وشاب خلال مروره عبر حاجز زعترة جنوب نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضا ثلاثة مواطنين من بيت لحم، ومواطن آخر من الخليل، والأسير المحرر مهنا خالد الشرقاوي من جنين.