"حميات جرجا" يسجل "صفر" كورونا بعد خروج آخر حالة

سجل مستشفى حميات جرجا جنوب سوهاج، صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد الإعلان عن خروج آخر حالة مصابة بالفيروس أمس الثلاثاء، كأول مستشفى يعلن تسجيل صفر إصابات في المحافظة.

من جانبه قال الدكتور عماد فرجاني، المدير الوقائي بالإدارة الصحية بجرجا، إنه جرى خروج آخر حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من مستشفى حميات جرجا، لافتا إلى أن آخر حالة مصابة بالفيروس المستجد تعافت وخرجت، أمس الثلاثاء، من المستشفى.

وأكد "فرجاني" أن الإدارة الصحية بجرجا لم تسجل منذ أمس أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بذلك تعد مستشفى حميات جرجا خال من مصابي الفيروس المستجد.

وتابع بأن مستشفى حميات جرجا سجل 34 حالة مصابة بكورونا منذ بداية انتشار الفيروس حتي الآن، لافتا إلى أن المستشفى يعمل بقوة 48 سريرا و16 غرفة وبها شبكة غازات موزعة على الغرف.