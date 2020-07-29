مجلس الوزراء ينعى "طبيب الغلابة": سيظل حاضرا رغم الغياب

نعى مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة"، الذي وافته المنية أمس، بعد مسيرة ثرية بالتفاني والعطاء، وخدمة الفقراء.

مدبولي: المشالي وهب طوال مسيرة حياته كل ما يملك لمساعدة الفقراء.. وبادلوه مكانة في قلوبهم مرصعة بالحب

وقال مدبولي: "سيظل الدكتور محمد مشالى حاضرا رغم المغيب، سيظل قدوة ونموذجًا لشباب الأطباء، وعلامة مضيئة فى سجل أبناء هذا الوطن، الذين ضحوا بكل غال ونفيس من أجل خدمة وطنهم، وأبنائه، فقد كان رحمه الله نسيجًا وحده في الإنسانية والإيثار، وهب طوال مسيرة حياته كل ما يملك لمساعدة الفقراء، وبادلوه مكانة في قلوبهم مرصعة بالحب والعرفان والتقدير".

مدبولي يرثي مشالي: كان راهبًا في محراب عيادته يؤدي يوميا فروض العطاء لمرضاه

وتابع مدبولي: "لقد كان الدكتور مشالي راهبًا في محراب عيادته، يؤدي يوميًا فروض العطاء لمرضاه، لم يتأخر يومًا عن طالبيه، سعيدًا بخدمتهم دون مطلب أو مأرب، مسخرًا جهده ووقته وماله من أجل علاج من لجأ إليه، أو طلب معونته".

مدبولي يدعو شباب الأطباء للاهتداء بمسيرة طبيب الغلابة.. ويشيد بإطلاق اسمه على مؤسسات الدولة

ودعا مدبولي، شباب الأطباء أن يهتدوا بمسيرة الراحل الكريم، ويخلدوا أسماءهم بأحرف من نور في ذاكرة وطن لا ينسى من كان خدوما لأبنائه.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء، بالخطوات التي اتخذها عدد من المسؤولين لإطلاق اسم الدكتور محمد مشالي على عدد من المنشآت.