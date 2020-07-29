حدائق الحيوان تتخذ إجراءات احترازية حال فتحها للمواطنين

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الأدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه في إطار الاستعدادات فى حال فتح الحدائق للمواطنين، تم التواصل مع الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان الخاصة، بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها حيال فتح الحديقة.

أضاف في تصرحيات لـ"الوطن" أنه تم اتخاذ الإجراءات لاستقبال الزائرين بوضع لوحات إرشادية داخل الحديقة توفر معلومات للزائرين عن فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، إضافة إلى توفير أدوات التطهير من رشاشات ومطهرات للأيدي، وتجهيز أماكن الانتظار للحفاظ على التباعد الاجتماعي وقياسات الحرارة عن بعد، كما تم تجهيز طاقم العمل بالأدوات اللازمة من أقنعة وجه وكمامات وسيتم إلزام الزائرين بها وذلك للمحافظة على صحة الجميع.

وأكد أنه يتم اتباع كل خطوات الحماية داخل حدائق الحيوان والأطباء يبذلون جهد كبير من المتابعة الدورية للحيوانات والوقاية، بالأضافة الى أعمال تطهير للطرقات والمشايات داخل الحديقة ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، مؤكدا أن التعقيم يتم وفق أسس علمية بصورة منتظمة.

يذكر أن حدائق الحيوان مازالت مغلقة بقرار من رئيس الوزراء، كأحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا مع بداية الأزمة.