طلب إحاطة بشأن الإهمال الجسيم داخل حديقة الحيوان

تقدمت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن الإهمال الجسيم في حديقة الحيوان بالجيزة، وضرورة العمل على تنفيذ خطة التجميل والتطوير.

وقالت النائبة في طلبها، إن حديقة الحيوان بالجيزة، تعرضت للكثير من الإهمال في السنوات السابقة، ما تسبب معه فقدان الكثير من الحيوانات والأشجار النادرة، وخروجها من الرابطة العالمية لحدائق الحيوان، بسبب عدم تطبيقها للمعايير الدولية وعدم توفير البيئة الملائمة للحيوانات.

وأشارت إلى أن الحديقة، تمتلك العديد من الإمكانات ما يؤهلها لأن تكون أحد أهم مصادر الدخل القومي، شريطة الترويج لها محليًا، أو حتى إدراجها في برامج الرحلات السياحية الوافدة.

وقالت "داليا"، هناك تراكم وإهمال بالحديقة، بدء من توقف التطوير والتجديد، وفقدان الحديقة لغالبية الأنواع التي ضمَّتها، كما انتشر القبح بتجديد منشآتها، بما لا يتناسب مع طبيعة معمارها التراثي، وساد التعامل مع الحيوانات، كأنها في سيرك، وقُطعت أشجار نادرة.

واستطردت قائلة: من يتجول بالحديقة، يجد تراكم القمامة على الأرض في كل مكان، والرائحة الكريهة تستقبلك منذ دخول الحديقة من بقايا الطعام ومخلفات الزائرين دون الاهتمام بتنظيفها، بالإضافة إلى تلوث عدد من البحيرات والبرك.

وشددت على أن إهمال هذه الحديقة هو مسلسل متكرر، الذى يحتاج بحق، إلى وقفة جادة وحاسمة، وطرق تبحث عن طريقة علاج حقيقية، ورغم ما تحتويه من نوعيات أشجار نادرة، لكن لا أحد ينظر لها كمعلم حضارى وثقافى، وعنصر بالغ الأهمية يمكن أن يكون مدخل هام من للدخل القومى.