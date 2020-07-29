وزير دفاع قبرص: قادرون على التصدي لتركيا دبلوماسياً وقانونياً وعسكرياً

شدد وزير الدفاع القبرصي تشارالامبوس بيتريدس، على أن بلاده تستطيع أن تتصدى لتركيا دبلوماسيًا وقانونيًا وعسكريًا، في ظل تقدم جمهورية قبرص في مجالات الاقتصاد والطاقة، ووسط انتهاكات تركية للحقوق القبرصية.

يأتي ذلك في ظل تصعيد التوترات بسبب مشاريع التنقيب التي تنفذها تركيا في شرق المتوسط رغم احتجاجات جارتيها اليونان وجمهورية قبرص. فيما وصف شارالامبوس بيتريدس تحركات تركيا بـ«العدوان على قبرص واليونان» وفقا لموقع "تركيا الآن".

من جهة، نقلت صحيفة «سيبرس ميل» القبرصية قول وزير الدفاع القبرصي، إن بلاده ستستنفد جميع الوسائل القانونية التي يوفرها القانون الدولي، وستقدم احتجاجات إلى جميع المنظمات العالمية والشركاء الاستراتيجيين من أجل منع تركيا من التشكيك في حقوقها السيادية.

وقال تشارالامبوس بيتريدس خلال مراسم المؤتمر العالمي للقبارصة الأجانب عبر الإنترنت، إن قبرص تقيم علاقات قوية مع الدول الأخرى، بهدف تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار والشعور بالأمن للمواطنين، موضحًا أن سياسة بلاده تركز على الأمن القومي والدفاع والأمن داخل الاتحاد الأوروبي والدبلوماسية الدفاعية.

في إطار خطوات السلطات التركية المستفزة في البحر المتوسط، أعلنت قبل أيام سفينة «أوروتش رئيس» التركية المعنية بالتنقيب في المتوسط، سيادة بلادها في المنطقة المحيطة بجزيرتي رودوس ومايس اليونانيتين، فيما أعلن الجيش اليوناني تأهبه.