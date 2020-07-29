165 مستوطنا يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية

اقتحم 165 مستوطنا، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية.

وناشدت الفعاليات المقدسية - في بيان نشرته وكالة فلسطين للأنباء "وفا"، اليوم الأربعاء - بشد الرحال إلى "الأقصى" يوم الخميس المقبل، بالتزامن مع يوم عرفة، والرباط فيه حتى مغيب الشمس، والإفطار في باحاته للتصدي للاحتلال ومستوطنيه، عقب الدعوات لاقتحامه.

من ناحيتها، أهابت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان لها، بجموع الـمصلين خلال أيام العيد الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وارتداء الكمامات واحضار سجادة خاصة للصلاة، ومراعاة التباعد وعدم الاكتظاظ، والصلاة بساحات الـمسجد، داعية كبار السن والـمرضى والأطفال للصلاة في بيوتهم، أو في أقرب مسجد.

كما أكدت أهمية الالتزام بالأماكن التي حددتها الأوقاف خاصة ساحات الـمسجد الأقصى الـمكشوفة لتأدية الصلاة، والالتزام بالتعليمات الصادرة من حراس وموظفي المسجد ولجان النظام.

وشددت "الأوقاف" على ضرورة الالتزام بالنظافة المطلقة في "الأقصى"، مع أفضلية عدم الوضوء واستخدام الـمرافق الصحية قدر الـمستطاع.