الإفتاء توضح دعاء يوم عرفة وأفضل الأعمال فيه

يوافق غدا يوم عرفة، حيث يصعد الحجيج إلى الجبل لأداء الركن الأعظم للحج، وليوم عرفة مكانة خاصة في الإسلام، ودعاء مستحبات نتعرف عليها من سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية وجاء فيه: "هل من دعاء ليوم عرفة؟ وما أفضل الأعمال في هذا اليوم؟".

وأجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء إن أفضل دعاء يوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".

وأضاف شلبي خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء المقصود أن يوم عرفة يوم عظيم، وقد صح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (ما من يوم أكثر أن يعتق فيه عتقاء من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنوا فيباهي بهم الملائكة سبحانه وتعالى)، فيوم عرفة يوم عظيم، وليس في الدنيا يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. فينبغي أن يكثر من الدعاء وأن يجتهد في الدعاء ويكثر من لا إله إلا الله .

وتابع: يستحب في يوم عرفة الدعاء، وأن إذا دعا فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم يدعو بما شاء، يرفع يديه، ويدعو ويلح في الدعاء، ويكثر من الدعاء حتى تغيب الشمس كما فعله النبي-عليه الصلاة والسلام-، ويدعو لوالديه المسلمين، ويدعو لأقاربه المسلمين، ويدعو للمسلمين عمومًا أن يصلحهم الله.