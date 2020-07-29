عطية: التصدق على الفقراء والأيتام يوم عرفة أفضل من صيام 30 سنة

قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم وأن من وقف بعرفة "دقيقة ونص" صح حجه وأن من لم يقف بعرفه لا حج له.

وأكد "عطية"، على أن صيام يوم عرفة للقادرين على صيامه، مؤكدًا أن دعاء يوم عرفة للحجيج ولغير الحجيج محذرًا المسلمين من الغيبة والنميمة في يوم عرفة.

وأضاف: "متبقوش بتوع غيبة ونميمة يوم عرفة ويبصوا على بعض ويضحكوا ويقولوا نكت وده أنا بسأل الله أنه يعرفنا ده ويعرف المسلمين أن أنت في خير يوم اللي ربنا حلف بيه في سورة البروج والتزام الأدب وأخلاقك طول السنة وأخلاقك النهاردة ولو هتنطق فقول اللي قاله سيدنا محمد لا إله إلا الله وسبح وصلي على النبي وادعي أن ربنا يجبر خاطرك".

ونصح "عطية" المواطنين باخراج الصدقات: "انا عايز جنيه كتير ومقدرش أقول مش عايز صيام وعايز اللي يحتفل بعرفة ويطلع فيه بثواب يطلع جنيه ليتيم أو مسكين أو انسان في حاجة وأنا بتصور وأجزم وأقابل ربي على اللي بقوله انه أفضل من صيام 30 سنة متصلة" مؤكدًا أن الله ساوى بين الشهيد والمتصدق حسبما ذكر في كتابه "الصدقة أفضل العبادات".

وخلال الحلقة حرص الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على نعي طبيب الغلابة الراحل الدكتور محمد مشالي، والذي وافته المنية فجر أمس الثلاثاء.