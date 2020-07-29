8 محظورات على حجيج بيت الله الحرام

تبدأ فعاليات الحج اليوم، الثامن من ذي الحجة والمسمى بيوم التروية، حيث يرتدي الحجيج ملابس الإحرام مرة أخرى. ومع إنطلاق الفعاليات نشرت الدار، عبر موقعها الرسمي 8 محظورات لأعمال الحج فهناك أمور متى صار المسلمُ محرِمًا فلا يفعل بل ولا يقترب مما صار مُحَرَّمًا عليه بهذا الإحرام؛ وهي:

1- تغطية الرأس.

2- حلق الشعر أو شدُّه من أي جزء من الجسد.

3- لا يقصُّ الأظافر.

4- لا يستخدم الطيب والروائح العطرية.

5- لا يخالط زوجته أو يفعل معها دواعي المخالطة؛ كاللمس والتقبيل بشهوة.

6- لا يلبس المخيط المحيط (المفصل على أي عضو من أعضاء الجسم).

7- لا تتعرض لصيد البر الوحشي ولا لشجر الحرم.

8- يحرم على المرأة الانتقاب (تغطية الوجه) أو لبس القفازين.

ويرتدي اليوم الحجيج ملابس الإحرام في وقت الضحى من هذا اليوم، حيث يحرم من المكان الذي أنت نازل فيه حيث تنوي أداء مناسك الحج، وتقول: لبيك حجا وهو ما يسمى بـ (الإهلال بالحج).

وينطلق الحجيج إلى منى وأنت تلبي؛ حيث تصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل صلاة في وقتها، وتصلي الرباعية منها ركعتين قصرا بلا جمع، ولا فرق بين الحجاج من أهل مكة وغيرهم فالجميع يقصر الصلاة، ثم تبيت في منى هذه الليلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.