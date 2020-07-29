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محمود مسلم

الدفاع المدني السعودي يرفع درجة الاستعداد في منى لاستقبال الحجاج

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أ ش أ
02:09 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
مشعر منى

مشعر منى

أعلن قائد قوات الدفاع المدني السعودي اللواء الدكتور حمود الفرج، رفع درجة الاستعداد والجاهزية في مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لقضاء يوم التروية الموافق 8 ذي الحجة، واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامتهم طوال تواجدهم فيها.

وأكد الفرج، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء، جاهزية جميع وحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهامها وفق ما ورد في خطة المديرية العامة للدفاع المدني، وجاهزية جميع الجهات المشاركة لتنفيذ مهامها وفق ما ورد في الخطة العامة للطوارئ بالحج لمواجهة أي مخاطر.

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