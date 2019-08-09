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سقوط فتاة من الطابق الـ8.. ووالدتها: كانت بتنظف للعيد واختل توازنها

سقوط فتاة من الطابق الـ8.. ووالدتها: كانت بتنظف للعيد واختل توازنها

هل طواف الوداع واجب وماذا يفعل المسلم حال تركه؟

هل طواف الوداع واجب وماذا يفعل المسلم حال تركه؟

هل الأضحية أمر واجب على المسلمين جميعا؟.. الأزهر يجيب

هل الأضحية أمر واجب على المسلمين جميعا؟.. الأزهر يجيب

بالصور.. تفاصيل العثور على جثة طفل في ترعة المريوطية

بالصور.. تفاصيل العثور على جثة طفل في ترعة المريوطية

لحجاج بيت الله الحرام.. هل يصح رمي الجمرات قبل الزوال في أيام التشريق؟

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خرج من مكة ورجع يوم التروية فهل يحج متمتعا ويلزمه هدي؟.. الأزهر يجيب

خرج من مكة ورجع يوم التروية فهل يحج متمتعا ويلزمه هدي؟.. الأزهر يجيب

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صلاح "ملك الفانتازي".. يتصدر قائمة الأغلى للموسم الثاني على التوالي

حكايات المتطوعين في موسم الحج.. جنود مجهولون لخدمة ضيوف الرحمن

حكايات المتطوعين في موسم الحج.. جنود مجهولون لخدمة ضيوف الرحمن

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"الخير مالوش دين".. كيرلس يذبح كل عيد أضحى لـ"عمال مصنعه" المسلمين

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"الحج عرفة".. 12 معلومة عن جبل عرفات في ليلة ركن الحج الأكبر

المعهد القومى للأورام حصن الغلابة لمواجهة "وحش السرطان"

المعهد القومى للأورام حصن الغلابة لمواجهة "وحش السرطان"

الحكومة ترد على 11 شائعة.. أبرزها استخدام تبرعات الأورام بمشروعات أخرى

الحكومة ترد على 11 شائعة.. أبرزها استخدام تبرعات الأورام بمشروعات أخرى

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