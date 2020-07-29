استمرار تعليق الصلوات في المساجد وتعطيل العبادات الجماعية بالبحرين

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية البحريني عن استمرار تعليق الصلوات في المساجد وتعطيل العبادات الجماعية لحين تحقيق الانخفاض المطلوب في مؤشرات الاصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

ودعا المجلس، في بيان أوردته وكالة انباء البحرين بنا اليوم الاربعاء، إلى الالتزام بتوجيهات المختصين وتعليماتهم حفاظًا على أنفسهم وأهليهم وذويهم ومواطنيهم، وعدم تكرار ما حدث في عيد الفطر المبارك من تجمعات أدت إلى ازدياد كبير في عدد الإصابات والوفيات.

يذكر أنه يتم كل أسبوعين المراجعة الدورية للمستجدات والمؤشرات الصحية في المملكة من قبل الجهات المعنية وفقًا لقرار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.