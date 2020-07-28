أول تعليق من السيسي على تصدع عقار الزمالك وسفارة البحرين: أرجو نعوض الناس يا كامل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، بمتابعة ملف عمارة الشربتلي في منطقة الزمالك، والتي تعرضت للتصدع نتيجة مرور ماكينة مترو الأنفاق من المنطقة، قائلًا: "أرجو يا كامل أن التقرير بتاع عمارة الزمالك يكون طلع، ونعوض الناس".

السيسي يعد يتعويض المتضررين: كل اللي هما عاوزينه هيتعمل.. عشان لا ضرر ولا ضرار

ووعد السيسي، خلال افتتاح المدينة الصناعية في الروبيكي، بتعويض المواطنين المتضررين "كل اللي هما عاوزينه هيتعمل، عشان لا ضرر ولا ضرار، كل الضرر لازم يتشال وزيادة ونرجعها كما كان بعد إذنكم، سواء كان في سفارة البحرين أو أي حد في المنطقة، نعمل كل حاجة".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".