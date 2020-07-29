"قطاع الأعمال" تنتج 14 مليون خافض حرارة و5 ملايين فيتامين سي بـ4 أشهر لمواجهة كورونا

رفعت الشركات الإنتاجية التابعة للشركة القابضة للأدوية "سيد، النيل، الإسكندرية، القاهرة، ممفيس، العربية، مصر، النصر"، إنتاج الأدوية والكحول والمطهرات والمنظفات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، خلال 4 أشهر من مارس إلى يونيو 2020 ضمن الإجراءات الوقائية.

جاء ذلك في إطار توجيهات، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام للشركة القابضة للأدوية بزيادة إنتاج الشركات التابعة من الأدوية والكحول والمطهرات والمنظفات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID- 19) وذلك لضمان توافر هذه المستحضرات بكميات وأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين وكذا القطاع الطبي المصري.

إنتاج 150 ألف عبوة أدوية الجهاز التنفسي و100 ألف عبوة فيتامين "د"

وتمّ إنتاج 1.3 مليون عبوة أدوية مضادات حيوية، و14 مليون عبوة خافض حرارة، و5 ملايين عبوة فيتامين سي، و750 ألف عبوة زنك، و7.4 مليون أمبول أدوية التجلط، و150 ألف عبوة أدوية الجهاز التنفسي، و100 ألف عبوة فيتامين (د)، و260 ألف عبوة أدوية أطفال.

زيادة إنتاج الشركات من الكحول والمطهرات لـ750 طن كحول طبي.. و20 طن كلور

يأتي ذلك بالإضافة إلى زيادة إنتاج الشركات من الكحول والمطهرات لتصل إلى 750 طن كحول طبي تركيز 70%، و1.9 مليون عبوة كحول 70% للاستخدام الشخصي (عبوة 110 مل)، و125 ألف عبوة جيل مطهر للأيدي (عبوات من 60 مللي إلى لتر واحد، و8 أطنان مطهر جراحي، و20 طن كلور في تركيزات وعبوات مختلفة).

كما يتواصل توفير الكمامات والقفازات الواقية بشركتي الجمهورية للأدوية والمصرية لتجارة الأدوية بكميات كبيرة والبيع بأسعار مناسبة، مع توافر أرصدّة تكفي احتياجات السوق بجميع فروع البيع بالشركتين.