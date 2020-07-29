"زحام المطار ومحلات ملابس الإحرام" مشاهد اختفت من حج 2020 بسبب كورونا

لهفة وانتظار لنتيجة قرعة الحج، زغاريد تبلغ عنان السماء في بيوت من وقع الاختيار عليه لأداء الفريضة، ولائم تُقام واحتفالات تسود الشوارع في وداع الحجاج بعد أن تزاحموا على محلات بيع ملابس الإحرام، واستلموا تأشيرة السفر وخضعوا للكشف الطبي وحزموا أمتعتهم في طريقهم إلى بيت الله الحرام، مشهد احتفالي ديني سنوي تبددت ملامحه العام الحالي في موسم الحج بفعل فيروس كورونا الذي اخترق حدود البلدان وأصاب الآلاف من أهلها، وأجبر حكومة المملكة على تطبيق قواعد صارمة تقضي بقصر أداء الحج هذا العام على المقيمين داخلها حرصا على سلامة الأمة الإسلامية وتطبيقا لتوصيات الصحة العالمية.

اختلفت ملامح موسم الحج لعام 2020 في مصر عن الأعوام السابقة بعد أن ألقت أزمة كورونا بظلالها على أداء الفريضة، لم يعد مشهد انتظار نتيجة قرعة الحج التابعة لوزارة الداخلية موجودا داخل البيوت المصرية، واختفى معه تجمعات الحجاج حول مكاتب الصحة المنتشرة في جموع المحافظات المصرية لإجراء الكشف الطبي المقرر ضمن إجراءات السفر.

محلات بيع ملابس الإحرام فارغة والمطارات والموانئ تخلو من ضجيج المسافرين

مشهد زحام المتجولين بين محلات منطقة الحسين لشراء ملابس الإحرام اختفى أيضًا هذا العام، لم ينل أحد شرف أداء الفريضة بعد أن أصبحت قاصرة على المقيمين داخل المملكة في ظل استمرار وجود الوباء.

بعد حزم الأمتعة، ينطلق الحجاج في أفواج صوب المطار أو المعابر البحرية أو البرية في طريقة إلى الأراضي المقدسة في هذا الوقت من كل عام، وفي العام الحالي اختلف الأمر كثيرا، المطارات والمعابر شبه فارغة لم يعد ضجيج المسافرين وأهاليهم المودعين لهم موجودا في ظل الوباء.