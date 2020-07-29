موعد نتيجة الثانوية العامة 2020 ورابط الحصول عليها

موعد نتيجة الثانوية العامة 2020.. هو أبرز ما يبحث عنه أولياء الأمور والطلاب الذين أنهوا لتوهم المرحلة الثانوية التي تُعد من أهم مراحل الطالب في حياته الدراسية، والتي على أساسها يقرر مصيره بالحياة الجامعية ومنها إلى سوق العمل.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2020

أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، ونائب وزير التربية والتعليم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن انتهاء مصححي أوراق امتحانات طلاب الثانوية العامة، من تصحيح جميع أوراق الامتحانات في مختلف المواد، وذلك استعدادًا لإعلانها رسميًا، يوم الثلاثاء المقبل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة.

وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريح سابق لـ"الوطن" إنّ عملية تقدير الدرجات تسير وفقًا للخطة الزمنية، إذ أنّ هذه الأعمال يتم تنفيذها بطريقة سلسة دون استعجال من الوزارة للمصححين ومقدري الدرجات.

نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة أعلى من العام الماضي

وأضاف "حجازي" أنّه ليس هناك أي مؤشرات لزيادة أو نقصان في أعداد أوائل الثانوية العامة عن العام الماضي، وذلك بسبب عدم الانتهاء من القائمة النهائية للطلاب الأوائل هذا العام، إذ سيتم تجميع الأوائل في جميع كنترولات الثانوية العامة ليتم إرسالها إلى الوزارة، علمًا بأنّه سيتم إغلاق جميع الكنترولات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتستأنف عملها عقب انتهاء الإجازة.

نتائج تصحيح العينة العشوائية

- جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة علم النفس، نجاح 10542 طالبا بنسبة نجاح 95%.

- وجاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لفرع التفاضل والتكامل، نجاح 3303 طلاب بنسبة نجاح 87%.

- جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجيولوجيا وعلوم البيئة، نجاح 11184 طالبًا بنسبة نجاح 94.5%.

- وأسفرت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الكيمياء، عن نجاح 13488طالبًا بنسبة نجاح 86.3%.

- وجاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الرياضيات التطبيقية، نجاح 3831 طالبًا بنسبة نجاح 87%.

- جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الأحياء، نجاح 10927 طالبًا بنسبة نجاح 92.4%.

- جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجغرافيا، نجاح 10522 طالبًا بنسبة نجاح 94.8%.

- أسفرت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفلسفة والمنطق، نجاح 10201 طالب بنسبة نجاح 91.8%.

- جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفيزياء، نجاح 12434 طالبًا بنسبة نجاح 79.4%.

- وجاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة التاريخ، نجاح 10006 طلاب بنسبة نجاح 89.1%.

- ونتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية، أسفرت عن نجاح 22621 طالبًا بنسبة نجاح 95.4%.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أو يمكنك الحصول عليها من خلال صفحة الوطن عن طريق تسجيل بياناتك والحصول عليها فور إعلانها عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2020.

ولمعرفة النتيجة يمكنك بالدخول إلى صفحة عرضها من موقع الوطن: نتيجة الثانوية العامة 2020.