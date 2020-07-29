ويزو تبدأ تصوير فيلم "ثانية واحدة" بعد إجازة عيد الأضحي

تبدأ الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو" تصوير أولى مشاهدها في فيلم "ثانية واحدة"، بعد إجازة عيد الأضحي المبارك.

وتجسد "ويزو" دوراً كوميدياً وفقاً لأحداث الفيلم، ولكنها تتكتم على تفاصيله ليكون مفاجأة للجمهور.

ويشارك في بطولة الفيلم، كل من دينا الشربيني، مصطفى خاطر، محمود حميدة، سوسن بدر، وعلا رشدي.

يذكر أن آخر أعمال "ويزو" كان مسلسل رجالة البيت، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وقام ببطولته كل من أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، ولطفي لبيب، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.