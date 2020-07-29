إسرائيل تستفز مشاعر المسلمين بتعليق مثير وصورة للحج في ظل كورونا

في الوقت الذي يعم فيه شعور الحزن في أنحاء العالم العربي والإسلامي بسبب اقتصار الحج على الموجودين داخل المملكة العربية السعودية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، خرجت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بجملة استفزت مشاعر المسلمين.

ونشرت الصفحة الإسرائيلية صورة لـ"الكعبة" وفيها حجاج متباعدون وعدد قليل حولها، قائلة: "مشهد تاريخي غير مسبوق وجميل" في الوقت الذي تسببت فيه هذه الصورة في ألم للمسلمين على صفحات التواصل الاجتماعي.

وهاجم النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي المنشور الإسرائيلي، حيث قال "يونس أبو عبدالغفور": "مشهد مبكي وليس جميلا بعد أن كان منظر 3 ملايين حاج تقشعر له الأبدان"، فيما قال محمد السمان: "بني صهيون بيلعبوا لعبة الشطرنج بس عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.. وهما أكثر ناس بيتمنوا الخراب والدمار للإسلام والعرب".

وقالت منار كريم: "فرحانين بقلة الحجاج هاي بداية النهاية لإسرائيل إن شاءالله"، فيما قال محمود حسن: "طبعا أنتم فرحانين بالصورة دي والعدد ده لأن قبل كدة ماشاء الله كان قلوبكم بتترعب من العدد والإقبال لكن لعل هولاء من خير خلق الله".

كانت وزارة الحج السعودية، أعلنت عن إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة لمختلف الجنسيات الموجودين داخل المملكة حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد، وفي الوقت نفسه تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.